برامج التسويق عبر الرسائل القصيرة - التطبيقات الأكثر شعبية
يعمل برنامج التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج المراسلة النصية للأعمال، على تمكين المؤسسات من وضع إستراتيجيات وتنفيذ مبادرات تسويقية تستهدف الأجهزة المحمولة من خلال الرسائل القصيرة (خدمة الرسائل القصيرة). يسهل هذا البرنامج على الشركات تعزيز الولاء للعلامة التجارية والتفاعل من خلال تقديم رسائل مخصصة في الوقت المناسب إلى الأجهزة المحمولة للعملاء. تستخدم فرق التسويق روابط الاشتراك القائمة على الإذن ضمن رسائل الحملة لاستهداف العملاء المحتملين وتنفيذ العروض الترويجية الرقمية باستخدام MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة) واستطلاعات الرأي والكوبونات والاستطلاعات وغيرها من الميزات. بفضل إمكانيات المراسلة المجمعة، يمكن للمستخدمين إرسال العديد من الرسائل النصية الترويجية بسهولة وبنقرة واحدة، مما يسهل على الشركات اكتساب عدد كبير من المشتركين الجدد بسرعة وسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفرق المبيعات وخدمة العملاء الاستفادة من الاتصالات عبر الرسائل القصيرة للمشاركة بنشاط في الرسائل النصية ثنائية الاتجاه مع كل من العملاء المحتملين والعملاء.
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Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Sideline
sideline.com
قم بالوصول إلى رقم هاتف Sideline الخاص بك من أي جهاز للمراسلة عبر الإنترنت. باستخدام خدمة المراسلة عبر الويب، يمكنك البقاء على اتصال من خلال الرسائل النصية القصيرة من خلال سطح المكتب الخاص بك.
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - وتتميز بأتمتة قوية للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
ManyChat
manychat.com
إعادة اختراع كيفية التواصل مع عملائك. يتيح لك ManyChat التفاعل مع عملائك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - الاستفادة من قوة أتمتة التسويق اليوم!
Zoho Campaigns
zoho.com
برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي يحفز المبيعات. قم بإنشاء وإرسال وتتبع حملات البريد الإلكتروني التي تساعدك على بناء قاعدة عملاء قوية. بدءًا من قوالب البريد الإلكتروني الرائعة ومرورًا بالمحرر سهل الاستخدام وأدوات التشغيل الآلي والتحليلات في الوقت الفعلي، توفر Zoho Campaigns كل ذلك.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
Textline
textline.com
Textline هو تطبيق رسائل نصية للأعمال يتيح لك إرسال رسائل نصية للعملاء من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. الرسائل القصيرة هي قناة الاتصال الأكثر ملاءمة لفريقك.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Heymarket
heymarket.com
تعمل الرسائل النصية للأعمال من خلال Heymarket على تمكين الفرق من بناء اتصالات مخصصة. جرب الرسائل القصيرة للأعمال اليوم.
EZ Texting
eztexting.com
توفر EZ Texting خدمات رسائل نصية جماعية سهلة الاستخدام وذاتية الخدمة لآلاف الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. نحن متخصصون في مساعدة الشركات المحلية على النمو والاحتفاظ بإيراداتها من خلال التواصل والمشاركة الاستباقية. حلول الرسائل النصية لدينا، بما في ذلك الكلمات الرئيسية والرسائل المصورة ...
Text-Em-All
text-em-all.com
يقوم Text-Em-All (المعروف سابقًا باسم Call-Em-All) بتوصيل الرسائل المهمة بسرعة من خلال خدمات المراسلة النصية الجماعية وخدمات الاتصال الآلية الخاصة بنا. جربه مجانا اليوم.
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...
SimpleTexting
simpletexting.com
خدمة الرسائل النصية الشاملة والوحيدة. نحن نجعل من السهل والسريع وبأسعار معقولة إرسال حملات تسويق عبر الرسائل النصية القصيرة أو المشاركة في محادثات فردية مع العملاء.
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
TextMagic
textmagic.com
برنامج تسويق الرسائل النصية للشركات. قم بتحويل تجارب العملاء من خلال برنامجنا التسويقي عبر الرسائل النصية سهل الاستخدام. أرسل الإشعارات والتنبيهات والتذكيرات والتأكيدات وحملات التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة في أي وقت وفي أي مكان.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
Avochato
avochato.com
Avochato هو إرسال الرسائل النصية للأعمال بطريقة سهلة. سوف تقوم خدمة الرسائل النصية التجارية الرائدة في السوق لدينا بتوصيلك بعملائك بشكل أسرع وأكثر فعالية من أي وقت مضى.
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
Emma
myemma.com
من السهل العمل معك، وهو في الأساس التسويق عبر البريد الإلكتروني لصديقك المفضل. أفضل الأصدقاء يجعلون العلاقات سهلة. إنهم يهتفون لك ويظهرون عندما تكون الأوقات صعبة. وهذا ما تفعله إيما — لبريدك الإلكتروني.
Textdrip
textdrip.com
ابدأ مع Textdrip اليوم! استكشف ميزاتنا واكتشف لماذا نحن أفضل خدمة تسويق عبر الرسائل النصية القصيرة لتلبية احتياجاتك.
Salesmsg
salesmessage.com
يعمل برنامج الرسائل النصية التجارية ثنائي الاتجاه على تسهيل إرسال واستقبال الرسائل النصية عبر الإنترنت. قم بالتسجيل للحصول على النسخة التجريبية لمدة 14 يومًا.
Acumbamail
acumbamail.com
أرسل حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة بسهولة وعزز أعمالك. لا ينبغي أن يكون التسويق معقدًا للحصول على أداء رائع. باستخدام أداة واحدة، يمكنك إدارة حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والصفحات المقصودة وغير ذلك الكثير.
CallFire
callfire.com
قم بتنمية أعمالك باستخدام أرقام الهواتف الافتراضية، ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR)، والبث الصوتي، وخدمات الرسائل النصية الجماعية، والاتصال المباشر. جرب CallFire مجانًا!
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Omnisend
omnisend.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الآلية - قم بالتبديل إلى Omnisend وزيادة مبيعاتك دون زيادة عبء العمل لديك.
Burst SMS
burstsms.com
خدمات الرسائل القصيرة عبر الإنترنت سريعة وسهلة. قم بتنمية أعمالك في الدقائق الخمس القادمة باستخدام رسائل A2P الاحترافية.
Campaign Monitor
createsend.com
تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.
Attentive
attentive.com
منصة مبتكرة لتنمية مشتركي الهاتف المحمول وتوصيل الرسائل ذات الصلة.
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
Falkon SMS
falkonsms.com
أطلق العنان لقوة تسويق الرسائل النصية. أضف إمكانيات إرسال الرسائل النصية إلى أرقام الخطوط الأرضية والأرقام المجانية وMS Teams وVoIP الحالية لديك - يمكنك الوصول إلى عملائك على الفور وتعزيز نمو أعمالك باستخدام الرسائل النصية الحديثة للأعمال.
Ringy
ringy.com
أتمتة المهام. زيادة المبيعات. رعاية يؤدي. Ringy هو حل CRM متكامل يتعامل مع كل ذلك من خلال واجهة بديهية.
Postscript
postscript.io
Postscript عبارة عن منصة تسويق عبر الرسائل النصية القصيرة / رسائل الوسائط المتعددة لمتاجر Shopify. أرسل الحملات، وأنشئ عمليات التشغيل الآلي، وحقق إيرادات جديدة لمتجرك. عائد استثمار مضمون.
Text Request
textrequest.com
إشعال مشاركة العملاء منصة مراسلة الأعمال التي تتيح لك إرسال رسالة نصية من رقم هاتف مكتبك مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حتى تتمكن من الحصول على رد فعلي.
Aloware
aloware.com
استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.
Textable
textable.co
Textable هو تطبيق مراسلة نصية VoIP لـ Bandwidth وTelnyx وTwilio وFlowroute وVoIPInnovations وSkyetel والمزيد! نحن نقدم أيضًا خيار العلامة الخاصة لمقدمي الخدمات المُدارة وشركات نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP).
Kixie
kixie.com
مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات التي تعمل مع كبار مديري علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive والمزيد.
Beetexting
beetexting.com
يمنحك Beetexting التحكم الكامل في إدارة: خدمة الرسائل النصية للأعمال. المحادثات. الرسائل النصية التجارية. الدفع عن طريق النص.
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore هي تقنية تسويق للبيع بالتجزئة تعيد تصور كيفية تواصل تجار التجزئة مع عملائهم من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني وتخصيص موقع الويب. طلب عرض تجريبي مجاني اليوم!
Patch Customer Retention
patchretention.com
أطلق العنان للقوة الحقيقية لتسويق الاحتفاظ باستخدام أول منصة في العالم مؤتمتة بالكامل وقابلة للتخصيص باستخدام تجزئة RFM. مع أكثر من عقد من الخبرة، طورت Patch منصة متطورة للاحتفاظ بالعملاء تساعد العلامات التجارية Shopify على زيادة القيمة الدائمة لعملائها والاحتفاظ بمزيد من العملاء، كل ذلك في مكان واح...
Squaretalk
squaretalk.com
قم بتمكين أعمالك وتمهيد الطريق لتحسين الاتصالات باستخدام Squaretalk، وهي منصة عالمية للاتصالات التجارية التفاعلية. إن إنشاء منصة ذكية وموحدة لعملائنا هو هدف كل فرد في فريقنا، وبينما توفر Squaretalk نظامًا بيئيًا مترابطًا لاتصالات الأعمال، يمكننا أيضًا تقديم حلول فردية. اكسيوم هي خدمة PBX السحابية كا...
Regal.io
regal.io
Regal.io هو حل مبيعات الهاتف والرسائل النصية القصيرة الصادر الذي تم تصميمه لجذب المزيد من المحادثات حتى تتمكن العلامات التجارية B2C من تحقيق أهداف نموها بشكل أسرع. أكثر من 100 علامة تجارية رائدة بما في ذلك SoFi وRo وAngi وThe Farmer's Dog وFidelity Life وCareer Karma وAAA تستخدم Regal.io لإشراك عملا...
Trumpia
trumpia.com
Trumpia هو مزود برامج تسويق ومراسلة متعدد القنوات عبر الإنترنت، ويقدم التسويق عبر الهاتف المحمول والتسويق عبر البريد الإلكتروني والبث الصوتي والمراسلة الفورية وأدوات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشركات والمنظمات غير الربحية وأنواع مختلفة من منظمات العضوية. وقد احتلت Trumpia المرتبة 46 في شرك...
MyRepChat
myrepchat.com
اكتشف MyRepChat، المنصة الرائدة لأرشفة الرسائل النصية للمستشارين الماليين. البقاء متوافقًا وإدارة اتصالات العملاء بشكل آمن. جربه الآن!
SMS-Magic
sms-magic.com
SMS-Magic عبارة عن نظام أساسي قوي لمراسلة CRM يتيح إجراء محادثات عمل أفضل عبر قنوات متعددة بما في ذلك الرسائل النصية وWhatsApp وFacebook Messenger. يعمل SMS-Magic على تشغيل استراتيجية الاتصال الخاصة بك على Salesforce أو Zoho أو أي نظام إدارة علاقات عملاء آخر عبر الرسائل النصية SMS-Magic for Salesfor...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة مبيعات الذكاء الاصطناعي ومنصة التنقيب عن بيانات B2C. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: تحديد زوار موقع الويب المجهولين لديك عن طريق البريد الإلكتروني، وأدوات أتمتة التواصل مع المبيعات، والتكامل مع الآلاف من أدوات إنتاجية الأعمال، ومئات الملايين من سجل...
Prokeep
prokeep.com
تأسست شركة Prokeep في عام 2016، وهي إحدى البرامج الرائدة في مجال إدارة تجربة العملاء لموزعي الجملة. تعمل Prokeep على تنمية العلاقات والأعمال من خلال تحويل الاتصالات إلى تجارة؛ زيادة المبيعات من خلال الاتصال المركزي، وتحسين تجربة العملاء من خلال رؤى أفضل وفرص المشاركة، وإضافة الإنتاجية من خلال أتمتة ...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby عبارة عن منصة اتصالات حديثة ومتكاملة ومؤتمتة مع نظام إدارة الوجهات السياحية (DMS) تسهل التواصل مع العملاء وتحويلهم. ادفع أداء خدمة وكالتك إلى المسار السريع.
MailUp
mailup.com
MailUp هو الحل الكامل لتسليم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الذي يجمع بين أدوات تسويق البريد الإلكتروني القوية وترحيل SMTP والمكونات الإضافية لأنظمة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة المحتوى.
Mobiniti
mobiniti.com
نحن نقدم ميزات تسويق نصية قوية وسهلة الاستخدام وخدمة عملاء عالمية المستوى. موبينيتي هي كل ما يتعلق بمساعدتك في تحقيق النجاح.
CartFox
cartfox.io
CartFox® عبارة عن منصة تسويق عبر الرسائل النصية القصيرة تركز على النتائج للمتاجر عبر الإنترنت. تحويل العربات المهجورة إلى ربح والمشترين لمرة واحدة إلى عملاء مخلصين! بمتوسط عائد إنفاق إعلاني يبلغ 4.500% وبدون الحاجة إلى الاشتراك، يمكنك زيادة مبيعاتك عن طريق تثبيت CartFox® على Wordpress أو Shopify أ...
CodeBroker
codebroker.com
برنامج CodeBroker لتسويق الرسائل النصية هو حل مؤسسي يجمع بين الميزات المتقدمة وسهولة الاستخدام. منذ عام 2008، قدمت CodeBroker أكثر من 3 مليارات رسالة نصية ترويجية لأكبر الأسماء في مجال البيع بالتجزئة. يشتمل برنامج CodeBroker لتسويق الرسائل النصية على SmartJoin المبتكر، لإنشاء قوائم تسويق عبر الرسائل...
SMSCountry
smscountry.com
SMSCountry هو حل كامل للرسائل النصية القصيرة المجمعة يمكّنك من إرسال أي نوع من الرسائل النصية القصيرة (OTP، المعاملات والترويجية) عبر منصتنا أو البرنامج الإضافي أو واجهة برمجة تطبيقات الرسائل القصيرة متعددة اللغات. ما نقدمه لك، وأكثر من 60.000 شركة تتمتع بمنصتنا في جميع أنحاء العالم، هو توصيل سريع و...