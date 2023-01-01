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Trumpia

Trumpia

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الموقع الإلكتروني: trumpia.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Trumpia على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Trumpia هو مزود برامج تسويق ومراسلة متعدد القنوات عبر الإنترنت، ويقدم التسويق عبر الهاتف المحمول والتسويق عبر البريد الإلكتروني والبث الصوتي والمراسلة الفورية وأدوات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشركات والمنظمات غير الربحية وأنواع مختلفة من منظمات العضوية. وقد احتلت Trumpia المرتبة 46 في شركات البرمجيات، والمرتبة 33 في منطقة مترو لوس أنجلوس، والمرتبة 80 في أفضل 100 شركة في كاليفورنيا، والمرتبة 515 بشكل عام لقائمة Inc. 5000 للشركات الأسرع نموًا في عام 2012. "أفضل 50 محركًا ومؤثرًا في خدمات الهاتف المحمول." يقع المقر الرئيسي لموقع Trumpia.com في أنهايم، كاليفورنيا، وتمتلكه وتديره شركة DoCircle, Inc.، وهي شركة مقرها كاليفورنيا.

الموقع الإلكتروني: trumpia.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Trumpia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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