WebCatalog

GroupMe

GroupMe

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: groupme.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GroupMe على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

GroupMe هو تطبيق مراسلة جماعية للهواتف المحمولة مملوك لشركة Microsoft. تم إطلاقه في مايو 2010 من قبل شركة GroupMe الخاصة. في أغسطس 2011، سلمت GroupMe أكثر من 100 مليون رسالة كل شهر، وبحلول يونيو 2012، قفز هذا العدد إلى 550 مليونًا. في عام 2013، كان لدى GroupMe أكثر من 12 مليون مستخدم مسجل.

الموقع الإلكتروني: groupme.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GroupMe. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

Skype

Skype

skype.com

Twitch

Twitch

twitch.tv

ACB One

ACB One

acb.com.vn

Instagram

Instagram

instagram.com

Messenger

Messenger

messenger.com

Moco

Moco

mocospace.com

LinkedIn

LinkedIn

linkedin.com

Goodreads

Goodreads

goodreads.com

Groupon

Groupon

groupon.com

Lucidchart

Lucidchart

lucidchart.com

Paltalk

Paltalk

paltalk.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية