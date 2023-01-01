Smashwords, Inc.، ومقرها لوس جاتوس، كاليفورنيا، هي عبارة عن منصة للنشر الذاتي للكتب الإلكترونية. بدأت الشركة، التي أسسها مارك كوكر، عملها العام في عام 2008.

الموقع الإلكتروني: smashwords.com

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