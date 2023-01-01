WebCatalog
Smashwords

Smashwords

smashwords.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Smashwords على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Smashwords, Inc.، ومقرها لوس جاتوس، كاليفورنيا، هي عبارة عن منصة للنشر الذاتي للكتب الإلكترونية. بدأت الشركة، التي أسسها مارك كوكر، عملها العام في عام 2008.

الموقع الإلكتروني: smashwords.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Smashwords. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Tealium

Tealium


Wiley

Wiley

wiley.com

U-Haul

U-Haul

uhaul.com

Square

Square


Box

Box

box.com

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Chegg

Chegg

chegg.com

Ubiquiti

Ubiquiti

ui.com

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

Outschool

Outschool

outschool.com

The Trade Desk

The Trade Desk

thetradedesk.com

The Onion

The Onion

theonion.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية