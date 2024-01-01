dotdigital

dotdigital

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الموقع الإلكتروني: dotdigital.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من dotdigital على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
الفئات:
Business
برامج أتمتة التسويق
منشئو الصفحات المقصودة
منصات بيانات العملاء
برنامج تحليل رحلة العملاء
أدوات تسليم البريد الإلكتروني
برنامج إنشاء قوالب البريد الإلكتروني
برامج التسويق عبر الهاتف المحمول
برامج التخصيص
محركات التخصيص
برنامج البريد الإلكتروني للمعاملات
برامج التسويق عبر الرسائل القصيرة

الموقع الإلكتروني: dotdigital.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ dotdigital. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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Webflow

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Wix

Wix

wix.com

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

Square

Square

squareup.com

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odoo.com

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Podium

podium.com

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Sideline

sideline.com

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Drift

drift.com

Contlo

Contlo

contlo.com

ActiveTrail

ActiveTrail

activetrail.com

Journify

Journify

journify.io

Turntable Lab

Turntable Lab

turntablelab.com

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