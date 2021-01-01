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SendPulse

SendPulse

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الموقع الإلكتروني: sendpulse.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SendPulse على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021

الموقع الإلكتروني: sendpulse.com

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