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Postscript

Postscript

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الموقع الإلكتروني: postscript.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Postscript على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Postscript عبارة عن منصة تسويق عبر الرسائل النصية القصيرة / رسائل الوسائط المتعددة لمتاجر Shopify. أرسل الحملات، وأنشئ عمليات التشغيل الآلي، وحقق إيرادات جديدة لمتجرك. عائد استثمار مضمون.

الموقع الإلكتروني: postscript.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Postscript. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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