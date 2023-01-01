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Salesmsg

Salesmsg

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الموقع الإلكتروني: salesmessage.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Salesmsg على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل برنامج الرسائل النصية التجارية ثنائي الاتجاه على تسهيل إرسال واستقبال الرسائل النصية عبر الإنترنت. قم بالتسجيل للحصول على النسخة التجريبية لمدة 14 يومًا.

الموقع الإلكتروني: salesmessage.com

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