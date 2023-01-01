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يساعد فريق الكونسيرج مديري الأحداث على إرسال رسائل نصية مجدولة وثنائية الاتجاه (SMS) مع ضيوف الحدث.

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الموقع الإلكتروني: conciergeteam.co

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