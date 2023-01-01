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Magnetiq

Magnetiq

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الموقع الإلكتروني: magnetiq.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Magnetiq على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Magnetiq - the world's best launch management software. Manage contacts, events, fashion shows, email campaigns, digital showrooms, online newsrooms.

الموقع الإلكتروني: magnetiq.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Magnetiq. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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