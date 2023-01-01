إدارة جميع المهام والأحداث الخاصة بك على لوحة واحدة. Bordio هو برنامج عبر الإنترنت لإدارة الوقت بشكل فعال وتخطيط الأسبوع وتتبع المهام والجدولة.

الموقع الإلكتروني: bordio.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bordio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.