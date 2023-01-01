WebCatalog
Huntr

Huntr

huntr.co

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Huntr على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تصفح أفضل مواقع البحث عن الوظائف في تطبيق واحد واحفظ الوظائف بنقرة واحدة. احفظ وتتبع جميع وظائفك في لوحة Huntr الخاصة بك. انقل الوظائف عبر المراحل واعرف أين تقف مع كل فرصة. تتبع التواريخ المهمة مثل المقابلات والمواعيد النهائية والمهام الحساسة للوقت. إضافة المهام والملاحظات المتعلقة بالبحث عن وظيفة. تصور وظائفك في الخريطة. متصفح للبحث عن وظيفة: يتيح لك Huntr تحديد مواقع البحث عن الوظائف المفضلة لديك، وتصفحها جميعًا في تطبيق واحد من خلال بحث واحد. ابحث عن منشور وظيفة يعجبك واحفظه على لوحة Huntr بنقرة واحدة. أداة قوية لتتبع الوظائف: تتبع كل ما تحتاج لمعرفته حول فرص العمل الخاصة بك. أضف المهام والملاحظات والأحداث المهمة مثل المقابلات والمواعيد النهائية والعروض. احفظ عنوان URL للنشر والمسمى الوظيفي والراتب والموقع والشركة والمزيد.

الموقع الإلكتروني: huntr.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Huntr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Talent.com

Talent.com

talent.com

Lensa

Lensa

lensa.com

iCloud Notes

iCloud Notes

icloud.com

LogicalPlan

LogicalPlan

app.logicalplan.com

LazyApply

LazyApply

app.lazyapply.com

AI Careers

AI Careers

aicareers.io

Job Hai

Job Hai

jobhai.com

Apploi

Apploi

hire.apploi.com

Otter

Otter

otter.ai

Hugo

Hugo

app.hugo.team

YouCruit

YouCruit

us.youcruit.com

MyJobMag

MyJobMag

myjobmag.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية