WebCatalog
AI Careers

AI Careers

aicareers.io

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AI Careers على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

استكشف وظائف الذكاء الاصطناعي، لوحة الوظائف الرائدة لمحترفي الذكاء الاصطناعي. تصفح أفضل وظائف الذكاء الاصطناعي، وتواصل مع أصحاب العمل الرائدين في الصناعة، وطور حياتك المهنية في مجال الذكاء الاصطناعي المتنامي.

الموقع الإلكتروني: aicareers.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AI Careers. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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