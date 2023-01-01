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Incredible Health

Incredible Health

incrediblehealth.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Incredible Health على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تسهل Incredible Health على الممرضات العثور على وظائف دائمة في أفضل المستشفيات. تصفح الوظائف المفتوحة واحصل على نصائح مهنية ووحدات CEU مجانية وتقديرات الرواتب والمزيد.

الموقع الإلكتروني: incrediblehealth.com

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