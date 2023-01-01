WebCatalog
Biteline

Biteline

app.biteline.net

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Biteline على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقوم Biteline بربط أطباء الأسنان بالوظائف المؤقتة أو الدائمة في منطقتهم. سواء كنت باحثًا أو ملصقًا، فإننا نجعل العثور على العربات أسهل حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في رعاية المرضى. قم بالتسجيل الآن للانضمام إلى مجتمع متنامٍ، والعثور بسرعة على الوظائف التي تتوافق مع بيانات اعتمادك أو احتياجاتك، والبدء في العمل.

الموقع الإلكتروني: biteline.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Biteline. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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