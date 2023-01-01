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Clipboard Health

Clipboard Health

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الموقع الإلكتروني: clipboard.health

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Clipboard Health على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اعمل بالطريقة التي تريدها. ابحث عن التحولات اليومية في منطقتك. سواء كنت ممرضًا أو أخصائيًا صحيًا مساعدًا وتتطلع إلى الحصول على نوبات عمل إضافية في منطقتك، أو منشأة رعاية صحية ذات احتياجات توظيف قصيرة وطويلة الأجل، فإن Clipboard Health هو الحل الذي تحتاجه.

الموقع الإلكتروني: clipboard.health

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Clipboard Health. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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