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itch.io

itch.io

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الموقع الإلكتروني: itch.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من itch.io على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

itch.io هي طريقة بسيطة للعثور على الألعاب المستقلة وتنزيلها وتوزيعها عبر الإنترنت. سواء كنت مطورًا يتطلع إلى تحميل لعبتك أو مجرد شخص يبحث عن شيء جديد للعب itch.io فقد قمت بتغطيته.

الموقع الإلكتروني: itch.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ itch.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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