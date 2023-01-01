WebCatalog
Homestay.com

Homestay.com

homestay.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

البحث عن أماكن الإقامة مع العائلات وحجزها في جميع أنحاء العالم. يقدم مضيفونا إقامات قصيرة وطويلة الأجل للطلاب والمسافرين المستقلين. لا تكتفي بالزيارة، بل عشها!

الموقع الإلكتروني: homestay.com

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