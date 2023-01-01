WebCatalog
Cottages.com

Cottages.com

cottages.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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تصفح أكثر من 21000 منزل ريفي للعطلات في المملكة المتحدة. يمكنك العثور على أكواخ ذات حوض استحمام ساخن، وعطلات صديقة للكلاب، وإجازات قصيرة، وأماكن إقامة أكثر روعة بالخدمة الذاتية.

الموقع الإلكتروني: cottages.com

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