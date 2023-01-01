WebCatalog
BringFido

BringFido

bringfido.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد موقع BringFido الموقع الرائد عالميًا لسفر الحيوانات الأليفة والعلامة التجارية لأسلوب الحياة. استكشف أكثر من 500000 مكان صديق للحيوانات الأليفة للإقامة واللعب وتناول الطعام مع كلبك. يتضمن دليلنا أفضل الفنادق الصديقة للحيوانات الأليفة وأماكن الإيجار والمطاعم الخارجية وحدائق الكلاب وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: bringfido.com

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