يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Expedia على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

موقع السفر الشامل الخاص بك لقضاء عطلة أحلامك. اجمع إقامتك مع استئجار سيارة أو رحلة طيران ويمكنك توفير المزيد. ابحث في خياراتنا المرنة التي تناسب احتياجاتك.

الموقع الإلكتروني: expedia.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Expedia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.