البرنامج الرائد المتكامل لتأجير الإجازات ونظام إدارة Airbnb. يساعدك برنامج Hostaway لتأجير العطلات ونظام إدارة Airbnb على تنمية أعمال إدارة الممتلكات الخاصة بك عن طريق أتمتة وتبسيط كل جانب من جوانب عملك عبر Airbnb وVrbo وBooking.com وExpedia وغيرها.

الموقع الإلكتروني: hostaway.com

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