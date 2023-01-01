WebCatalog
REI

REI

rei.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من REI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

معدات وملابس من أعلى العلامات التجارية، ومغامرات في الهواء الطلق! بالإضافة إلى الإيجارات والفصول الدراسية والأحداث ونصائح الخبراء والمزيد. تفضل بزيارة REI Co-op عبر الإنترنت وفي المتجر.

الموقع الإلكتروني: rei.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ REI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ELOQUII

ELOQUII

eloquii.com

Co-op

Co-op

coop.co.uk

Patagonia

Patagonia

patagonia.com

AllOutDoor

AllOutDoor

alloutdoor.com

Amazfit

Amazfit

amazfit.com

Brioni

Brioni

brioni.com

Fohr

Fohr

fohr.co

OpticsPlanet

OpticsPlanet

opticsplanet.com

FloryDay

FloryDay

floryday.com

Penfield

Penfield

penfield.com

Tractor Supply

Tractor Supply

tractorsupply.com

BringFido

BringFido

bringfido.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية