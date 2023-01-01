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Getaway

Getaway

getaway.house

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Getaway على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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البحث عن إيجارات عطلة المقصورة الحديثة على الصعيد الوطني. يوفر Getaway ملاذًا إلى كبائن صغيرة تقع في الطبيعة، مع دشات دافئة ومكيف هواء ومطبخ كامل وحفر نار ومسارات خاصة وكبائن صديقة للحيوانات الأليفة. نحن نؤمن ببناء التوازن في الحياة العصرية.

الموقع الإلكتروني: getaway.house

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