البحث عن إيجارات عطلة المقصورة الحديثة على الصعيد الوطني. يوفر Getaway ملاذًا إلى كبائن صغيرة تقع في الطبيعة، مع دشات دافئة ومكيف هواء ومطبخ كامل وحفر نار ومسارات خاصة وكبائن صديقة للحيوانات الأليفة. نحن نؤمن ببناء التوازن في الحياة العصرية.

الموقع الإلكتروني: getaway.house

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