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PetSmart

PetSmart

petsmart.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PetSmart على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احصل على أفضل مستلزمات الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت وفي المتجر! تقدم PetSmart منتجات وإكسسوارات عالية الجودة لحيوان أليف أكثر صحة وسعادة. ابحث عن خدمات الحيوانات الأليفة داخل المتجر مثل العناية بالحيوانات الأليفة والتدريب والرعاية النهارية للكلاب والإقامة الليلية!

الموقع الإلكتروني: petsmart.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PetSmart. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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