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Pet Lovers Centre

Pet Lovers Centre

petloverscentre.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد Pet Lovers Center أكبر متجر للحيوانات الأليفة وسلسلة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في سنغافورة. تسوق للحصول على أفضل وأرخص مستلزمات الحيوانات الأليفة واحصل على خصم 5 دولارات على أول عملية شراء عبر الإنترنت!

الموقع الإلكتروني: petloverscentre.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pet Lovers Centre. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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