يعد تطبيق Amazon Business بمثابة متجرك الشامل للعثور على مستلزمات العمل وشرائها أثناء التنقل. الحسابات مجانية، والتسجيل سهل، ويمكنك الوصول إلى ملايين المنتجات في المتجر عبر الإنترنت. يمكنك توفير الوقت والمال بغض النظر عن مكان تواجدك للحفاظ على تقدمك وعملك.

الموقع الإلكتروني: business.amazon.com

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