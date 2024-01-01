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Klyck.io

Klyck.io

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الموقع الإلكتروني: klyck.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Klyck.io على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Klyck هو الحل الأمثل للمحتوى لتنظيم المعلومات والعثور عليها ومشاركتها. مركزية معرفة فريقك، وتوفير الوصول السريع والسهل إلى كل المحتوى الخاص بك. استخدم المحتوى الخاص بك في صفحات مخصصة تقوم بتخصيصها لكل موقف لتوفير الوقت والمال وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها. من خلال الجمع بين المحتوى الخاص بك ومعرفتك معًا، يساعدك Klyck في العثور على ما تحتاجه، عندما تحتاج إليه.

الفئات:

Business
برنامج غرفة المبيعات الرقمية
برنامج تمكين المبيعات

الموقع الإلكتروني: klyck.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Klyck.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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highspot.com

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Allego

Allego

allego.com

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qwilr.com

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LinkedIn Recruiter

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