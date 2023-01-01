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LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LinkedIn Recruiter على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

استخدم تطبيق LinkedIn Recruiter لتبقى مطلعًا على عملية التوظيف أثناء تنقلك. الرد بسرعة على المرشحين بمجرد الرد على رسائلك. ابحث في شبكة LinkedIn الكاملة التي تضم أكثر من 645 مليون عضو واتصل بالأشخاص المناسبين لأدوارك المفتوحة — كل ذلك من هاتفك. أكمل العمل من حيث توقفت أو اهتم بالمهام السريعة عندما تكون بعيدًا عن مكتبك، مثل مراجعة الملفات الشخصية للمرشحين أو تنظيم المسار الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: linkedin.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LinkedIn Recruiter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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