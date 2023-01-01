استخدم تطبيق LinkedIn Recruiter لتبقى مطلعًا على عملية التوظيف أثناء تنقلك. الرد بسرعة على المرشحين بمجرد الرد على رسائلك. ابحث في شبكة LinkedIn الكاملة التي تضم أكثر من 645 مليون عضو واتصل بالأشخاص المناسبين لأدوارك المفتوحة — كل ذلك من هاتفك. أكمل العمل من حيث توقفت أو اهتم بالمهام السريعة عندما تكون بعيدًا عن مكتبك، مثل مراجعة الملفات الشخصية للمرشحين أو تنظيم المسار الخاص بك.

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