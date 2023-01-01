WebCatalog
Prescreen

Prescreen

prescreenapp.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Prescreen على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Prescreen هو نظام سحابي لتتبع مقدمي الطلبات يسمح لك بإدارة عملية التوظيف بأكملها. قم بإدارة جميع معلومات المرشح في مكان واحد وعزز عملية التوظيف الخاصة بك. يستخدم Prescreen تقنية المطابقة المبتكرة لمساعدتك في العثور بسرعة على المرشح الأكثر ملاءمة. اتخذ القرارات في فريقك وأخطر المرشحين عبر الإنترنت على الفور. Prescreen هو نظام تتبع المتقدمين الوحيد الذي يسمح لك بالوصول إلى أكثر من 16 مليون مرشح محتمل من شبكة XING.

الموقع الإلكتروني: prescreenapp.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Prescreen. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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