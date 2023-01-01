Prescreen هو نظام سحابي لتتبع مقدمي الطلبات يسمح لك بإدارة عملية التوظيف بأكملها. قم بإدارة جميع معلومات المرشح في مكان واحد وعزز عملية التوظيف الخاصة بك. يستخدم Prescreen تقنية المطابقة المبتكرة لمساعدتك في العثور بسرعة على المرشح الأكثر ملاءمة. اتخذ القرارات في فريقك وأخطر المرشحين عبر الإنترنت على الفور. Prescreen هو نظام تتبع المتقدمين الوحيد الذي يسمح لك بالوصول إلى أكثر من 16 مليون مرشح محتمل من شبكة XING.

الموقع الإلكتروني: prescreenapp.io

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