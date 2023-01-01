Recruitio هو نظام تتبع مقدم الطلب (ATS) يركز على سهولة الاستخدام. نحن نساعد عملائنا ومرشحيهم في الحصول على عملية سلسة ممكنة. يساعدك Recruitio على طول الطريق، بدءًا من جذب المرشحين إلى توظيف المرشح المناسب. تشمل الميزات إعداد التقارير والتحليلات، ورقمنة العمليات اليدوية، ومشاركة بوابات الوظائف ذات الصلة، ومطابقة المرشحين بمعايير البحث، وتجمع المواهب الرقمية، وجمع المراجع عبر الإنترنت وإدارة التعليقات،

الموقع الإلكتروني: recruitio.dk

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