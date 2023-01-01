WebCatalog
Recruitio

Recruitio

app.recruitio.dk

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Recruitio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Recruitio هو نظام تتبع مقدم الطلب (ATS) يركز على سهولة الاستخدام. نحن نساعد عملائنا ومرشحيهم في الحصول على عملية سلسة ممكنة. يساعدك Recruitio على طول الطريق، بدءًا من جذب المرشحين إلى توظيف المرشح المناسب. تشمل الميزات إعداد التقارير والتحليلات، ورقمنة العمليات اليدوية، ومشاركة بوابات الوظائف ذات الصلة، ومطابقة المرشحين بمعايير البحث، وتجمع المواهب الرقمية، وجمع المراجع عبر الإنترنت وإدارة التعليقات،

الموقع الإلكتروني: recruitio.dk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Recruitio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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