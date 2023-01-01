تقدم IglooHR أسهل طريقة لتنظيم عملية التوظيف الخاصة بك. نحن أداة حديثة ومبتكرة تهدف إلى تقليل تعقيد حلول ATS التقليدية. وفي الوقت نفسه، نريد توفير جميع الوظائف المطلوبة للحفاظ على عملية التوظيف الخاصة بك مرتبة وفعالة. تشمل الميزات الرئيسية استيرادًا بسيطًا للمرشحين، وقنوات التوظيف القابلة للتخصيص، وتقارير الوظائف، وجدولة المواعيد بسهولة، وبناء مجموعة المواهب من خلال البحث السريع المذهل.

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