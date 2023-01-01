WebCatalog
iglooHR

iglooHR

app.igloohr.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من iglooHR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقدم IglooHR أسهل طريقة لتنظيم عملية التوظيف الخاصة بك. نحن أداة حديثة ومبتكرة تهدف إلى تقليل تعقيد حلول ATS التقليدية. وفي الوقت نفسه، نريد توفير جميع الوظائف المطلوبة للحفاظ على عملية التوظيف الخاصة بك مرتبة وفعالة. تشمل الميزات الرئيسية استيرادًا بسيطًا للمرشحين، وقنوات التوظيف القابلة للتخصيص، وتقارير الوظائف، وجدولة المواعيد بسهولة، وبناء مجموعة المواهب من خلال البحث السريع المذهل.

الموقع الإلكتروني: igloohr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ iglooHR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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