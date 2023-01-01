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Recruitive

Recruitive

posting.recruitive.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Recruitive Ltd هي المورد الرائد في المملكة المتحدة لحلول برامج التوظيف القائمة على السحابة من البداية إلى النهاية والمصممة للموارد البشرية وفرق التوظيف ومديري التوظيف مع تعزيز رحلة المرشح بشكل كبير. تسمح لك تقنيتنا الحائزة على جوائز بإدارة عملية التوظيف بأكملها داخل الشركة. نحن نقدم برامج توظيف ATS القائمة على السحابة، وبرامج الإعداد ومواقع الوظائف المخصصة، وهو حل حقيقي شامل. طلب مظاهرة مجانية اليوم.

الموقع الإلكتروني: posting.recruitive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Recruitive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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