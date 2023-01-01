Recruitive Ltd هي المورد الرائد في المملكة المتحدة لحلول برامج التوظيف القائمة على السحابة من البداية إلى النهاية والمصممة للموارد البشرية وفرق التوظيف ومديري التوظيف مع تعزيز رحلة المرشح بشكل كبير. تسمح لك تقنيتنا الحائزة على جوائز بإدارة عملية التوظيف بأكملها داخل الشركة. نحن نقدم برامج توظيف ATS القائمة على السحابة، وبرامج الإعداد ومواقع الوظائف المخصصة، وهو حل حقيقي شامل. طلب مظاهرة مجانية اليوم.

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