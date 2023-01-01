تأسست شركة Blue Octopus في عام 2010. تم تصميم Octo ATS لفرق الموارد البشرية والتوظيف الداخلي، وتعمل Octo على تبسيط عملية التوظيف، وتوفر أفضل تجربة للمرشحين عبر الإنترنت (مدعومة بمواقع التوظيف الخاصة بنا) وتعمل على تحسين الاحتفاظ بالموظفين الجدد من خلال مرشحنا مواقع الإعداد المصغرة (المدعومة بسير عمل الإعداد في ATS).

الموقع الإلكتروني: octo.blueoctopus.co.uk

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