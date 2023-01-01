WebCatalog
Octo

Octo

octo.blueoctopus.co.uk

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Octo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تأسست شركة Blue Octopus في عام 2010. تم تصميم Octo ATS لفرق الموارد البشرية والتوظيف الداخلي، وتعمل Octo على تبسيط عملية التوظيف، وتوفر أفضل تجربة للمرشحين عبر الإنترنت (مدعومة بمواقع التوظيف الخاصة بنا) وتعمل على تحسين الاحتفاظ بالموظفين الجدد من خلال مرشحنا مواقع الإعداد المصغرة (المدعومة بسير عمل الإعداد في ATS).

الموقع الإلكتروني: octo.blueoctopus.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Octo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Recruitive

Recruitive

posting.recruitive.com

Welcome Kit

Welcome Kit

welcomekit.co

Manatal

Manatal

app.manatal.com

Thread HCM

Thread HCM

connect.threadhcm.com

Recruitify

Recruitify

app.recruitify.ai

BỉzRun

BỉzRun

ui.bizrun.com

MyRecruitment+

MyRecruitment+

myrecruitmentplus.com

jobpal

jobpal

dashboard.jobpal.ai

BizRun

BizRun

ui.bizrun.com

Beetween

Beetween

software9.beetween.com

SwarmHr

SwarmHr

app.swarmhr.com

Heyrecruit

Heyrecruit

heyrecruit.de

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية