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Heyrecruit

Heyrecruit

heyrecruit.de

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Heyrecruit على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تم تصميم Heyrecruit لمساعدتك على تحسين عملية التوظيف لديك وجذب أفضل المواهب. يمكنك الوصول إلى المزيد من المرشحين من خلال النشر المتعدد المتكامل عبر أكثر من 400 لوحة وظائف مختلفة. البرنامج الشامل البديهي لاحتياجات التوظيف الخاصة بك. قم ببناء العلامة التجارية لصاحب العمل الخاص بك من خلال صفحة وظائف تفاعلية وإعلانات وظائف مذهلة، والتي تبدو رائعة على الأجهزة المحمولة. تقصير عملية التقديم للحصول على تجربة أفضل للمرشح. إن خدمة ATS سهلة الاستخدام لدينا هي الطريقة الحديثة لتنمية أعمالك.

الموقع الإلكتروني: heyrecruit.de

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Heyrecruit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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