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Jobbio

Jobbio

jobbio.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jobbio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بتوظيف مواهب أفضل وقم بإدارة عملية التوظيف الخاصة بك باستخدام ATS الخاص بـ Jobbio. انشر الوظائف على لوحات الوظائف لدينا، وقم بإعداد القائمة المختصرة والاتصال بالمرشحين، وقم ببناء مجموعة من المواهب لتكون على اتصال دائمًا بأفضل العملاء المحتملين. نظرًا لأن Jobbio هو حل متكامل، فسوف تستفيد أيضًا من برنامج العلامات التجارية لأصحاب العمل لدينا وسيقوم فريق التسويق الوظيفي لدينا بالإعلان عن وظائفك على أكثر من 50 لوحة وظائف، بما في ذلك LinkedIn وInced لضمان أقصى قدر من الجودة والكمية. تحدث إلى فريقنا اليوم وانضم إلى ثورة التوظيف!

الموقع الإلكتروني: jobbio.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jobbio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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