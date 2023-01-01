WebCatalog
Nextal

Nextal

ats.nextal.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nextal على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قلل الوقت الذي تقضيه في توظيف وقياس وتحسين عملية التوظيف الخاصة بك من خلال ATS القوية والقوية. قم بإنشاء وظائف متعددة اللغات، وانشرها على بوابة الوظائف المضمنة واتبع الطلبات الموجودة على Kanban التعاوني الصديق لـ ATS. احصل على المزيد من المرشحين بطريقة سحرية من حساب LinkedIn أو الواقع الخاص بك. قوالب الوظائف والبريد الإلكتروني متعددة اللغات لإنشاء والتواصل بنقرة واحدة! التكامل مع Hubspot CRM وOutlook وGmail. احصل على عرض توضيحي الآن!

الموقع الإلكتروني: ats.nextal.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nextal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Beetween

Beetween

software9.beetween.com

100Hires

100Hires

app.100hires.com

Yesware

Yesware

yesware.com

CVWarehouse

CVWarehouse

ats.cvwarehouse.com

Hirezon

Hirezon

interviewexchange.com

smartCV

smartCV

app.smartcv.co

Webrecruit

Webrecruit

app.webrecruit.co

JobAdder

JobAdder

rms.jobadder.com

Hireology

Hireology

app.hireology.com

eRecruiter

eRecruiter

system.erecruiter.pl

Gridly

Gridly

app.gridly.com

The Hire Talent

The Hire Talent

wimbushassessments.biz

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية