Beetween هو برنامج توظيف (ATS) يسمح لك بإضفاء الطابع المادي على عملية التوظيف بأكملها، بدءًا من النشر المتعدد وحتى إنشاء عقد العمل. من خلال نظامنا الأساسي المعياري بالكامل، يمكنك تخصيص بنك السيرة الذاتية الخاص بك، والتواصل مع المرشحين والمديرين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو الفيديو، وتحسين مسار المرشح من خلال ملف تتبع الطلب، والتوظيف في الوضع التعاوني، وتحليل التوظيف الخاص بك...

الموقع الإلكتروني: software9.beetween.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Beetween. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.