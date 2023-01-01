WebCatalog
Beetween

Beetween

software9.beetween.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Beetween على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Beetween هو برنامج توظيف (ATS) يسمح لك بإضفاء الطابع المادي على عملية التوظيف بأكملها، بدءًا من النشر المتعدد وحتى إنشاء عقد العمل. من خلال نظامنا الأساسي المعياري بالكامل، يمكنك تخصيص بنك السيرة الذاتية الخاص بك، والتواصل مع المرشحين والمديرين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو الفيديو، وتحسين مسار المرشح من خلال ملف تتبع الطلب، والتوظيف في الوضع التعاوني، وتحليل التوظيف الخاص بك...

الموقع الإلكتروني: software9.beetween.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Beetween. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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