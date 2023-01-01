WebCatalog
QJumpers

QJumpers

employer.qjumpers.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من QJumpers على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد برنامج QJumpers لتتبع مقدم الطلب عبارة عن منصة سهلة الاستخدام تعتمد على الويب، مما يسهل التعاون مع مديري التوظيف للحصول على أفضل توظيف سريعًا. يعمل سير العمل الآلي على تقليل وقت الإدارة بشكل كبير باستخدام أدوات التصنيف والفرز التلقائي باستخدام أحدث التقنيات. تعزيز تجربة المرشح الخاص بك وإدارة التوظيف الخاص بك بسهولة عن بعد. تفويض اتخاذ القرار بما يتناسب مع طريقة توظيفك.

الموقع الإلكتروني: employer.qjumpers.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ QJumpers. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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