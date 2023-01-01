WebCatalog
The Hire Talent

The Hire Talent

wimbushassessments.biz

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Hire Talent على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل تبحث عن نظام تتبع المتقدمين الذي يقوم بالتوظيف لك بشكل عملي؟ يمكنك العثور عليه باستخدام RapidRecruit، وهو نظام تتبع مقدمي الطلبات الذي يجمع المزيد من المتقدمين مجانًا، ويقدم سير عمل مخصص بالكامل وإدارة للمرشحين، كل ذلك مع التكامل بسلاسة مع اختبار ما قبل التوظيف. بفضل خيارات التسعير المرنة، والبوابة المخصصة، والدعم الكامل بدءًا من التنفيذ حتى التوظيف، فإننا نوفر لك ATS بديهية وسهلة الاستخدام. في المرة القادمة التي تقوم فيها بالتوظيف، افعل ذلك بثقة. جرب العرض التوضيحي مجانًا اليوم!

الموقع الإلكتروني: wimbushassessments.biz

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Hire Talent. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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