تتمثل مهمة SmartSearch في تصميم مستقبل عمل يتمحور حول الإنسان من خلال حلول برمجية مبتكرة بما في ذلك تتبع مقدم الطلب (ATS) وإدارة البائعين (VMS) وإدارة علاقات العملاء (CRM) والتوقيع الإلكتروني للتوظيف بشكل أسرع وأفضل وأكثر ذكاءً. إنه حل برمجي متكامل وسريع يوفر أدوات قوية لمصادر المرشحين والتعاون لجهود اكتساب المواهب لديك. من خلال التكامل مع التكنولوجيا الحالية وعمليات الأعمال الفريدة لديك، يعمل SmartSearch على تقليل الأعمال الورقية، والقضاء على ازدواجية الجهود، وتبسيط عملية الإعداد، وتقصير الوقت اللازم لملء الوظائف، وتقليل تكاليف التوظيف.

الموقع الإلكتروني: smartsearch.com

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