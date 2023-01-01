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SmartSearch

SmartSearch

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الموقع الإلكتروني: smartsearch.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SmartSearch على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تتمثل مهمة SmartSearch في تصميم مستقبل عمل يتمحور حول الإنسان من خلال حلول برمجية مبتكرة بما في ذلك تتبع مقدم الطلب (ATS) وإدارة البائعين (VMS) وإدارة علاقات العملاء (CRM) والتوقيع الإلكتروني للتوظيف بشكل أسرع وأفضل وأكثر ذكاءً. إنه حل برمجي متكامل وسريع يوفر أدوات قوية لمصادر المرشحين والتعاون لجهود اكتساب المواهب لديك. من خلال التكامل مع التكنولوجيا الحالية وعمليات الأعمال الفريدة لديك، يعمل SmartSearch على تقليل الأعمال الورقية، والقضاء على ازدواجية الجهود، وتبسيط عملية الإعداد، وتقصير الوقت اللازم لملء الوظائف، وتقليل تكاليف التوظيف.

الموقع الإلكتروني: smartsearch.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SmartSearch. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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