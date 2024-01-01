TalentRecruit

TalentRecruit

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الموقع الإلكتروني: talentrecruit.com

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TalentRecruit هو نظام لتتبع المتقدمين (ATS) مدعوم بالذكاء الاصطناعي وبرنامج توظيف مصمم لتبسيط عملية التوظيف لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات. يمكّن النظام مسؤولي التوظيف من تحديد أفضل المواهب وإشراكها وتأهيلها بكفاءة. تقدم TalentRecruit ميزات مثل مساعد التوظيف الافتراضي، ERIKA، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، والذي يستخدم خوارزميات التعلم الآلي للعثور على المرشحين الأفضل تطابقًا بناءً على تحليل بيانات المرشح. ويتضمن أيضًا مصادر متعددة القنوات تساعد في اكتشاف أفضل المواهب وميزات الفحص المسبق والتقييم الفعالة لعملية توظيف فعالة. والجدير بالذكر أن برنامج ATS الخاص بـ TalentRecruit يستخدم الذكاء الاصطناعي لمنصة قوية لمصادر المرشحين التي تدعم عناصر مثل مواقع التوظيف، والاتصال بلوحات الوظائف، وإحالة الموظفين. توفر بوابة مدير التوظيف رؤية شاملة لمعلومات المرشح، وتحديثات الطلبات، والتعليقات على الملفات الشخصية، والموافقات على الوظائف والعروض، والمزيد. تعد ميزة إدارة العروض مفيدة في اكتساب أفضل المواهب بأقل فترات زمنية. وبصرف النظر عن ذلك، تقدم TalentRecruit أيضًا أدوات للتأهيل، وإنشاء موقع ويب وظيفي ذي علامة تجارية، وأتمتة التوظيف في الحرم الجامعي، وتحليل المقاييس للتحكم الكامل في توظيف مؤشرات الأداء الرئيسية. كما أنها تركز على تعزيز التنوع والشمول والمرونة في منصة التوظيف.

الموقع الإلكتروني: talentrecruit.com

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