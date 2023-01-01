توفر ATS OnDemand برنامجًا لتتبع مقدمي الطلبات قائمًا على السحابة لتحديد مصادر المواهب وتوظيفها. مثالية للقائمين بالتوظيف المنفردين والشركات الناشئة وفرق التوظيف الصغيرة التي تبحث عن منصة صديقة للميزانية لأداء جميع مهام التوظيف.

الموقع الإلكتروني: power.atsondemand.com

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