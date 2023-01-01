Comeet هو نظام لتتبع المتقدمين ومنصة توظيف للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستعد للنمو المرتفع. تعد المنصة السحابية الحائزة على جوائز تعاونية للغاية وتوفر لفرق التوظيف تصميمًا بسيطًا وسهل الاستخدام وقابلية للتكوين الديناميكي وسير العمل الآلي وغير ذلك الكثير. Comeet هو على مستوى المؤسسات وغني بالميزات. مثالي للمصادر والتنسيق والتواصل والمشاركة والجدولة والإعداد والمشاركة والتقييم والتوظيف وإعداد التقارير.

الموقع الإلكتروني: comeet.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Comeet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.