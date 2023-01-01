WebCatalog
Comeet

Comeet

app.comeet.co

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Comeet على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Comeet هو نظام لتتبع المتقدمين ومنصة توظيف للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستعد للنمو المرتفع. تعد المنصة السحابية الحائزة على جوائز تعاونية للغاية وتوفر لفرق التوظيف تصميمًا بسيطًا وسهل الاستخدام وقابلية للتكوين الديناميكي وسير العمل الآلي وغير ذلك الكثير. Comeet هو على مستوى المؤسسات وغني بالميزات. مثالي للمصادر والتنسيق والتواصل والمشاركة والجدولة والإعداد والمشاركة والتقييم والتوظيف وإعداد التقارير.

الموقع الإلكتروني: comeet.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Comeet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

HiringThing

HiringThing

login.hiringthing.com

WatchGuard

WatchGuard

login.watchguard.com

Pereless

Pereless

power.pereless.com

JOIN

JOIN

join.com

jobalino

jobalino

my.jobalino.ch

Evalgator

Evalgator

evalgator.com

Hex

Hex

app.hex.tech

Amoga

Amoga

amoga.io

MightyRecruiter

MightyRecruiter

recruiter.mightyrecruiter.com

Envoice

Envoice

app.envoice.eu

ATS OnDemand

ATS OnDemand

power.atsondemand.com

Acumatica

Acumatica

portal.acumatica.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية