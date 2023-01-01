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iClickats Agency

iClickats Agency

agency.iclickats.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من iClickats Agency على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

iClickats هو نظام تتبع مقدمي الطلبات يعتمد على البيانات، وقد تم إنشاؤه بواسطة مسؤولي التوظيف الذين قاموا بتوسيع نطاق الشركات الناشئة في Unicorn. باعتباره برنامج توظيف مؤتمت بالكامل، يوفر iClickats البيانات والتقارير التي تساعد على توسيع نطاق المؤسسات وخفض تكاليف التوظيف بنسبة 50%. مثالي لـ: - محركات التوظيف - إعداد التقارير والتحليل والتنبؤ (أي شيء بدءًا من تدفق الوظائف إلى رفض العروض والانضمام) - الإجابة على أكثر من 100 سؤال لمدير التوظيف

الموقع الإلكتروني: agency.iclickats.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ iClickats Agency. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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