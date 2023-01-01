WebCatalog
TalentNest

TalentNest

clients.talentnest.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TalentNest على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

TalentNest هو برنامج متكامل لتتبع المتقدمين يساعد القائمين على التوظيف ومديري التوظيف على جذب واختيار وتوظيف الموظفين الأفضل أداءً. برنامجنا معك في كل خطوة على الطريق. نحن نسهل عليك نشر الوظائف، وتصنيف المتقدمين وتتبعهم، والاستفادة من البيانات الأساسية التي تحتاجها لتشغيل قسم الموارد البشرية لديك! يحب كل من المرشحين ومديري التوظيف استخدام واجهتنا السلسة وسريعة الاستجابة.

الموقع الإلكتروني: clients.talentnest.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TalentNest. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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