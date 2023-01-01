TalentNest هو برنامج متكامل لتتبع المتقدمين يساعد القائمين على التوظيف ومديري التوظيف على جذب واختيار وتوظيف الموظفين الأفضل أداءً. برنامجنا معك في كل خطوة على الطريق. نحن نسهل عليك نشر الوظائف، وتصنيف المتقدمين وتتبعهم، والاستفادة من البيانات الأساسية التي تحتاجها لتشغيل قسم الموارد البشرية لديك! يحب كل من المرشحين ومديري التوظيف استخدام واجهتنا السلسة وسريعة الاستجابة.

الموقع الإلكتروني: clients.talentnest.com

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