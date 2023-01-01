BizRun ATS هو برنامج بديهي وسهل الاستخدام وبأسعار معقولة لتتبع مقدمي الطلبات وتوظيفهم يساعد الشركات على جذب المواهب المناسبة وإجراء مقابلات معهم وتوظيفهم. تشمل الميزات موقع التوظيف ذي العلامة التجارية، ونشر الوظائف عبر الإنترنت، والتكامل الاجتماعي، وبناء النماذج، واستيراد السيرة الذاتية، والتعاون، والفحص المسبق، وتتبع الاتصالات، وإجراء مقابلات عبر الفيديو، وبرنامج الإحالة، وتحليلات المتقدمين، والتأهيل والمزيد. بالإضافة إلى أنه متكامل مع مجموعة الموارد البشرية القائمة على السحابة لدينا. مصمم للشركات التي تضم أكثر من 50 موظفًا

الموقع الإلكتروني: ui.bizrun.com

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