حلول إدارة المواهب والموارد البشرية القائمة على السحابة. تشمل الميزات تتبع مقدم الطلب، والتأهيل، وتحديد الأهداف، وذكاء الأعمال.

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