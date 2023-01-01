WebCatalog
TradesFactor

TradesFactor

app.tradesfactor.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منصة لإدارة العمالة الماهرة مع أدوات إدارة القوى العاملة لأصحاب العمل في مجال البناء والعمال والمدارس المهنية والطلاب. يتضمن ذلك التوظيف، وتتبع المتقدمين، وإدارة عروض الوظائف، ولوحة الوظائف، وقاعدة بيانات العمال المهرة القابلة للبحث، والصفحة الرئيسية المخصصة للشركة، والتأهيل، وإدارة الأداء، وإدارة التعلم، وإعداد التقارير القابلة للتخصيص، وتصور البيانات باستخدام Microsoft Business Intelligence (BI)، وتكامل بيانات المؤسسة الشريكة بسهولة. ، و اكثر.

الموقع الإلكتروني: tradesfactor.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TradesFactor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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