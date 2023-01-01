TradesFactor

منصة لإدارة العمالة الماهرة مع أدوات إدارة القوى العاملة لأصحاب العمل في مجال البناء والعمال والمدارس المهنية والطلاب. يتضمن ذلك التوظيف، وتتبع المتقدمين، وإدارة عروض الوظائف، ولوحة الوظائف، وقاعدة بيانات العمال المهرة القابلة للبحث، والصفحة الرئيسية المخصصة للشركة، والتأهيل، وإدارة الأداء، وإدارة التعلم، وإعداد التقارير القابلة للتخصيص، وتصور البيانات باستخدام Microsoft Business Intelligence (BI)، وتكامل بيانات المؤسسة الشريكة بسهولة. ، و اكثر.

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