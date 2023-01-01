WebCatalog
Satchel One

Satchel One

satchelone.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Satchel One على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اختيار المعلم لأكثر من عقد من الزمان. Satchel One هو أحد شركاء Google للتعليم وشريك Microsoft ويحظى بثقة مدرسة واحدة من كل 3 مدارس ثانوية في المملكة المتحدة. تتكامل منصتنا التعليمية الحائزة على جوائز بسلاسة مع Google Classroom وMicrosoft Teams، مما يشكل علاقات هادفة ويساعد المدارس على تقديم تجربة تعليمية مثالية.

الموقع الإلكتروني: teamsatchel.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Satchel One. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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