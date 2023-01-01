اختيار المعلم لأكثر من عقد من الزمان. Satchel One هو أحد شركاء Google للتعليم وشريك Microsoft ويحظى بثقة مدرسة واحدة من كل 3 مدارس ثانوية في المملكة المتحدة. تتكامل منصتنا التعليمية الحائزة على جوائز بسلاسة مع Google Classroom وMicrosoft Teams، مما يشكل علاقات هادفة ويساعد المدارس على تقديم تجربة تعليمية مثالية.

الموقع الإلكتروني: teamsatchel.com

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